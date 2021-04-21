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Новости > В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину

В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину

Александр Панько
20.04.21 21:47
2547
В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину

Главное: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что через несколько недель Россия будет готова к нападению на Украину. Вместе с тем, точно ли она пойдет по такому сценарию спрогнозировать невозможно.

Детали: Количество российских войск у украинских границ сейчас больше, чем было в 2014 году. Как сообщает «Украинская правда», по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, очевидно, что через несколько недель Россия может начать «новую стадию агрессии против Украины».

«Мы не можем назвать точную дату или время, когда она перейдет линию разграничения, вызвав новую волну эскалации, но мы точно видим стратегическую подготовку России, военную подготовку. Поэтому сейчас от Украины и всех тех, кто уважает международное право, зависит сдерживание Путина от дальнейшей агрессии», — заявил он во время пресс-конференции 20 апреля.

По словам Кулебы, существует три причины, почему Путин так себя ведет. Одна — это давление на Украину и попытка завершить войну на Донбассе на условиях Кремля. Вторая — пренебрежение к международному сообществу и желание делать все, что хочется. Третья — низкая поддержка россиянами действующего режима.

При этом дипломат выразил убеждение, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины.

В тему: 6 апреля 2021 года российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире местного телевидения заявил о возможности применении ядерного оружия на Донбассе.

В то же время российский литератор и бывший одессит, ныне проживающий в Испании, Лев Вершинин, предлагает властям России организовать на собственной территории кровавую провокацию и использовать ее как повод для атаки на Украину.

Тэги: Украина, Россия, Министерство иностранных дел Украины, граница, армия, война, агрессия, новости Украины, Дмитрий Кулеба

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