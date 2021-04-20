Портников: Российские войска будут стоять на границе с Украиной – это ответ Путина за введение санкций против Медведчука

Скопление российской военной техники на границе с Украиной — это ответ президента России Владимира Путина своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за введение санкций против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает 112ua.tv, об этом в эфире Ukrlife tv заявил колумнист Виталий Портников.

«Когда были введены санкции против Медведчука и закрыты оппозиционные телеканалы, я вам сказал, что ответ Путина обязательно будет, что он не оставит эту ситуацию безнаказанной. Потому что даже не может этого сделать, потому, что если он это сделает, это будет означать, что все сторонники России на всем постсоветском пространстве больше не могут чувствовать себя в безопасности: если это сошло с рук Зеленскому, то это может сойти любому другому президенту, так или иначе настроенному по отношению к России», — отметил он.

Портников добавил, что если Зеленский рассчитывал, закрыв телеканалы «112 Украина» NewsOne и ZiK, вернуть себе электорат — то он просчитался, поскольку эти действия наоборот, отпугнули людей.

Комментируя действия Путина колумнист подчеркнул, что, кроме мести, у российского президента есть еще одна цель: свести с ума, в буквальном смысле слова, Зеленского.

«Очень важно, чтобы он (Зеленский, ред.) все время нервничал, важно довести его до нервного срыва. Это задача. Вы спрашиваете о мести — вот это ответ на Медведчука. А месть должна состоять в том, чтобы он (Зеленский, — ред.) сошел с ума в буквальном смысле слова... Тут такая же простая цель, свести его с ума, чтобы он боялся собственной тени, и больше руку никогда не поднимал на тех, кого любит Владимир Владимирович. Поэтому войска будут там стоять столько, сколько нужно для достижения этого результата», — добавил Портников.