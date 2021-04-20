Financial Times: Действия Путина могут быть местью за атаку Зеленского на Медведчука

Действия президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении Украины могут быть местью за недавнюю атаку на народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, пишет издание Financial Times, сообщает MIGnews.com.ua.

«Мотивация Путина до сих пор остается загадкой. Может быть, речь идет о недовольстве по поводу того, что украинский президент Владимир Зеленский, который, казалось, был открыт для компромисса с Москвой после вступления в должность в 2019 году, отказывается теперь принимать российскую интерпретацию так называемых договоренностей Минск II? Может быть, это месть за недавнюю атаку на Виктора Медведчука, влиятельного олигарха и ведущего украинского оппозиционного политика? Возможно, речь идет о патриотическом отвлечении внимания от падающей популярности перед намеченными на сентябрь выборами? Скорее всего, российский лидер подвергает испытанию американского президента Джо Байдена, назвавшего Путина убийцей, а также решимость Запада в целом», — говорится в публикации.

Напомним, 19 февраля СНБО принял решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.