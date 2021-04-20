На Ровенщине верующая УПЦ выиграла суд против активистки ПЦУ, которая избила ее при захвате храма

Главное: В Ровенской области верующая Украинской Православной Церкви Любовь Лищук из села Мнишин выиграла суд против своей односельчанки, активистки ПЦУ, которая избила ее во время захвата Свято-Покровского храма в 2019 году.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, дело рассматривалось в судебном порядке около двух лет.

«В тот день церковный двор превратился в поле битвы. Активисты из ПЦУ пришли забирать нашу церковь, мы же пытались ее отстоять. И вот во время столкновения моя соседка, Данилюк Галина, ударила меня по голове. После удара я вынуждена была обратиться в больницу за медицинской помощью, и длительное время проходила лечение», — рассказала Любовь Лищук.

В суд пострадавшая обратилась не сразу, а только после того, как увидела еще больший негатив со стороны агрессивной соседки.

Адвокатом сторонницы ПЦУ был ее зять, который, по мнению Любови Лищук, затягивал рассмотрение дела.

«Знаете, в этот раз уже даже прокурор Юрий Брожик не вытерпел и предложил выплатить мне моральную компенсацию. Но судья все-таки добился, чтобы Галина Данилюк принесла мне извинения и заплатила сумму, которую я потратила на лечение», — отметила пострадавшая.

Как сообщалось ранее, 12 мая 2019 года активисты ПЦУ зашли на территорию Свято-Покровской церкви, избили пожилых верующих УПЦ, заблокировали им вход на территорию церкви.

В тему: На Хмельнитчине сторонники ПЦУ с помощью людей в военной форме захватили храм УПЦ.