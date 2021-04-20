Нежинская епархия УПЦ подарила дом многодетной семье

Главные новости за 20 апреля 2021 года
Жесткий карантин в Киеве могут продлить до 9 мая
Участницы «голой» фотосессии в Дубае нарушают карантин в элитном столичном ресторане
В начале мая украинцы смогут как следует отдохнуть от работы, у кого она еще осталась
СБУ привела всех сотрудников в повышенную боевую готовность
В Минздраве высказали все, что думают о вечеринке Тищенко в разгар карантина
В Минздраве рассказали, почему в Украине не будет платной вакцинации от коронавируса
В Пентагоне рассказали, сколько войск Россия стянула к украинской границе
Ученые нашли новый эффективный препарат от коронавируса
В ВОЗ продлили режим международной чрезвычайной ситуации