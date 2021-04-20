Нежинская епархия УПЦ подарила дом многодетной семье

20.04.21 18:59

Главные новости за 20 апреля 2021 года

20.04.21 18:04

Financial Times: Действия Путина могут быть местью за атаку Зеленского на Медведчука

20.04.21 17:59

Foreign Policy: Зеленский увлекся войной с Медведчуком и повышением собственных рейтингов, превратив Донбасс в горячую точку

20.04.21 17:58

Привлекать Николая Тищенко к ответственности не за что, - адвокаты о скандале в Fairmont

20.04.21 17:39

На Ровенщине верующая УПЦ выиграла суд против активистки ПЦУ, которая избила ее при захвате храма

20.04.21 16:52

Украинцы, которые вышли из «красной» зоны карантина, тоже могут претендовать на 8 тыс. гривен

20.04.21 16:35

На Хмельнитчине сторонники ПЦУ с помощью людей в военной форме захватили храм УПЦ

20.04.21 16:25

СБУ срывает и затягивает рассмотрение судебного иска относительно санкций против телеканалов

20.04.21 16:21

«От дистанционного толку никакого»: винницкие родители требуют вернуть детей в школы

20.04.21 16:17

Жесткий карантин в Киеве могут продлить до 9 мая