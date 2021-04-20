«От дистанционного толку никакого»: винницкие родители требуют вернуть детей в школы

Главное: В Виннице у городского совета собрались родители учеников, которые требуют отменить дистанционное обучение.

Детали: Несколько десятков жителей Винницы собрались 20 апреля у здания Винницкого городского совета. Как сообщает Винница.info, они пришли с требованием восстановить в школах Винницы очное обучение, так как «от дистанционного толку никакого».

«Мы хотим, чтобы открыли школы и дети пошли учиться. В области все уже учатся, а Винница еще нет», — рассказала участница акции, добавив, что хотя бы ученикам младших классов нужно учиться в школах, а не дома.

«Желательно, чтобы разрешили выходить на обучение всем. Но если сильно боятся эпидемии, то хотя бы чтобы младшие вышли в школу. Как младшие могут нормально учиться на дистанционном обучении?», — спросила другая протестующая, подчеркнув, что «у первоклассников родители на работе, а учиться почти невозможно».

За публичной безопасностью во время митинга следила полиция охраны.

В тему: 15 марта 2021 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине школьников и студентов могут отправить на дистанционное обучение, а учебным заведениям рекомендовали продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.