Главное: По словам известного врача Екатерины Амосовой, жесткий карантин в столице могут продлить до 9 мая. По ее словам, на майские праздники заболеваемость коронавирусом должна упасть.

Детали: Жесткий карантин в Киеве могут продлить до 9 мая. Об этом заявила «Главреду» терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Она считает, что решение столичных властей продлить карантин в Киеве до 30 апреля было правильным, так как в столичных больницах сохраняется дефицит коек с кислородом.

«Вполне вероятно, что 30 апреля — это тоже не окончательная дата, и локдаун оставят до 9 мая включительно», — предположила Амосова.

Она добавила, что на майские праздники заболеваемость коронавирусом начнет спадать, так как люди не ходят на работу, меньше бывают в магазинах и тому подобное.

В тему: В связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в мире Всемирная организация здравоохранения решила на 90 дней продлить режим международной чрезвычайной ситуации.