В Индии из-за большого количества трупов стали плавиться печи местных крематориев

Главное: В Индии из-за большого количества сжигаемых трупов стали плавиться металлические детали печей крематориев. Местные чиновники жалуютя на то, что тела приходится сжигать без перерыва 24 часа в сутки.

Детали: В штате Гуджарат в западной Индии начали плавиться металлические части газовых и дровяных печей крематориев. Как сообщает Lenta.ru, это может происходить из-за того, что во время пандемии COVID-19 печи работали беспрерывно.

По словам руководителя фонда по управлению крематорием в городе Сурат Камлеша Сейлора, чтобы своевременно кремировать тела, приходится работать на 100% круглые сутки.

При этом в крупных городах заявляют о занижении властями Индии статистики умерших из-за осложнений COVID-19. На самом деле, количество захоронений в сутки гораздо выше, чем об этом говорит официальная статистика.

Кроме того, в стране не хватает медикаментов, больницы переполнены.

Отметим, что общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии превысило 14 млн человек.

В тему: В январе 2021 года в Нюрнберге появились мобильные рефрижераторы для хранения трупов из-за того, что местные крематории не справляются с числом скончавшихся из-за осложнений коронавирусной болезни COVID-19.