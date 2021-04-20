Euronews: Наращивание российской военной мощи может быть реакцией на введение санкций Зеленского против Медведчука

Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука может быть причиной наращивания Россией военной мощи. Об этом говорится в статье Euronews, сообщает NewsOne.

Автор материала обращает внимание также и на закрытие Зеленским трех оппозиционных телеканалов, а также активные призывы украинского президента к вступлению страны в НАТО.

«В феврале Зеленский активизировал призывы к вступлению Украины в НАТО. Он также запретил украинские телеканалы. Некоторые эксперты предполагают, что подобные события спровоцировали недавнее наращивание российской военной мощи», — идет речь в статье.

Напомним, в статье Deutsche Welle сказано, что президент Российской Федерации Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны Белого дома, включительно с заявлением президента США Джо Байдена о том, что «Путин — убийца».