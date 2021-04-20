Футболисты «Колоса» устроили пьяный дебош в поезде, выломав дверь в купе к перепуганным девушкам

Главное: Футболисты клуба «Колос» из Коваливки устроили пьяный дебош в поезде, в ходе которого выломали дверь в купе, где находились четыре девушки, которые возвращались с похорон из Ужгорода. По словам одной из них, речь идет о нападающем Владимире Лысенко, а также полузащитниках Вадиме Милько и Вячеславе Чурко.

Детали: Игроки футбольного клуба из премьер-лиги «Колос» (Коваливка) устроили пьяный дебош в поезде Ужгород-Киев. Как сообщает «Обозреватель», 4 апреля команда следовала из Ужгорода в Киев и на протяжении всей поездки распивала спиртные напитки, грязно ругалась и мешала другим пассажирам.

Как рассказала одна из свидетельниц по имение Мария, которая вместе с подругами возвращалась с похорон, группа молодых людей «навеселе» начала себя буйно вести с самого начала поездки. «Когда мы сели в поезд — увидели, что в соседнем купе — пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише — они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться», — объяснила пострадавшая, подчеркнув, что из опасений за свою безопасность девушкам пришлось взять телефон у проводницы.

В течение некоторого времени в соседнем купе продолжалось веселье — с криками, матом и громким стуком в стену. Чуть позже соседи начали стучать уже в дверь купе, которую девушки, несмотря на удушающую жару в поезде, закрыли на замок еще в начале поездки.

Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней в трусах попытался вломиться к беззащитным девушкам.

«Они орали там, веселились, мат-перемат... Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали... А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь... Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице», — вспоминает Мария.

При этом одна из девушек ранее увлекалась футболом и узнала в дебоширах футболистов клуба «Колос». Они всей командой в ту ночь возвращались из Ужгорода, где у них был футбольный матч.

По словам девушки, проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Когда тот пришел, дебоширы долго не открывали ему дверь своего купе. «Он долго стучал в их дверь, они отказывались открывать, материли его... Кто-то из них орал „Я тебе сейчас еб*ло разобью!“... Потом таки открыли. Начальник поезда с ними о чем-то говорил — не слышала, что конкретно он им говорил. Но стало потише. Правда, ненадолго. Как только он ушел — началось все по новой», — рассказала Мария.

Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны. Они оставались в купе девушек до прибытия в Киев. И все время, как рассказывает Мария, вынуждены были сдерживать выпивших футболистов.

При этом один из них все время норовил «извиниться» за своего товарища, объясняя, что он неадекватный.

Когда поезд прибыл на киевский вокзал — там дебоширов уже ожидала полиция и сотрудники УЗ. Однако за две недели, прошедшие со времени инцидента, девушки так и не дождались ни извинений от клуба, ни защиты от правоохранительных органов.

Имена троих из четверых соседей Мария установила благодаря фотографиям на сайте «Колоса». Тем более, что один из них — тот, который ломал дверь в купе, сам назвал свое имя. Оказалось, что это форвард «Колоса» Владимир Лысенко, признанный болельщиками команды «игроком месяца» по итогам марта.

Его другом, который ходил по вагону без штанов и настойчиво пытался извиниться, оказался полузащитник «Колоса» Вадим Милько.

В третьем дебошире Мария узнала полузащитника Вячеслава Чурко.

Четвертого пассажира Мария не видела и имени его не знает.

Отметим, что никакой официальной информации от клуба или уполномоченных структур о данном инцидента до сих пор не поступало.

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