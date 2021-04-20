Стало известно, сколько человек претендует на одно рабочее место в Украине

Главное: В условиях эпидемии коронавируса в Украине на одно рабочее место претендуют сразу шесть безработных.

Детали: Все больше официантов, барменов, поваров, барист и горничных сталкиваются с трудностями трудоустройства в Украине. Как заявила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью «Фактам», на 1 апреля количество актуальных вакансий в базе данных составляло 77 тыс. единиц.

«Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года — 5 человек)», — рассказала она.

При этом, по словам чиновницы, количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.

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