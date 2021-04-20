СБУ привела всех сотрудников в повышенную боевую готовность

Главное: Служба безопасности Украины перевела своих сотрудников в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Детали: Эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики со стороны государства-агрессора побуждают Службу безопасности Украины к адекватным мерам противодействия. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко, на сегодняшний день сотрудники СБУ переведены в режим повышенной готовности во всех областях, а не только в пограничных.

«Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения», — добавил он, подчеркнув, что СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины.

Говоря о возможных провокациях на майские праздники, о которых писали некоторые СМИ, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации и карантинных ограничений, действующих в регионах.

«Следует помнить, что сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это — отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие-то конкретные даты, а системно», — заключил Дехтяренко, напомнив, что в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса преступления против основ национальной безопасности Украины являются особо тяжкими, «поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием».

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