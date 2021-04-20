Стало известно, как быстро можно повторно заразиться коронавирусом

Главное: В Украине зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом спустя всего полтора месяца после первого.

Детали: Повторное заражение коронавирусом, как правило, фиксируется через 3-4 месяца после первого. Однако, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на генерального директора Центра общественного здоровья Романа Родина, есть случаи, когда это происходит через полтора месяца.

«Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца», — заявил он, подчеркнув, что уже разработан проект приказа об эпидемиологическом надзоре за коронавирусной болезнью COVID-19.

В нем прописаны правила определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

В тему: По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Украина прошла пик третьей волны коронавируса, однако в будущем ей может грозить так называемая двойная мутация, которая сейчас зафиксирована в некоторых других странах.