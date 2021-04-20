В Минздраве рассказали, почему в Украине не будет платной вакцинации от коронавируса

Главное: Платной вакцинации от коронавируса в этом году в Украине не будет. Связано это с тем, что в мире наблюдается дефицит вакцин.

Детали: Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платной вакцины от коронавируса в Украине в этом году не будет. Об этом он заявил в эфире «Сниданка с 1+1».

В мире сейчас наблюдается дефицит вакцин — их выпускают небольшими партиями.

По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной. Ляшко отметил, что проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину.

«Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин», — заявил Ляшко.

Он отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса — это криминал, за это можно понести ответственность.

В тему: Ученые разработали препарат для лечения гриппа, который оказался очень эффективным в борьбе с коронавирусом. При применении препарата уровень вируса в легких у опытных животных был в сто раз ниже, чем у тех, кто его не принимал.