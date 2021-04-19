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Новости > Три полуфиналиста Лиги чемпионов будут исключены из турнира

Три полуфиналиста Лиги чемпионов будут исключены из турнира

Александр Панько
19.04.21 21:12
329
Три полуфиналиста Лиги чемпионов будут исключены из турнира

Главное: Три из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов будут исключены из розыгрыша турнира уже в эту пятницу. Речь идет об английских «Манчестер Сити» и «Челси», а также о мадридском «Реале».

Детали: В пятницу, 23 апреля, мадридский «Реал», английские «Манчестер Сити» и «Челси» будут исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом в интервью телекомпании DR заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер.

Как отмечается, после этого исполком УЕФА определится с тем, как завершить сезон.

«Клубы должны покинуть (Лигу чемпионов), ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу», — сказал Меллер.

Он добавил, что вместе с этими клубами из Лиги чемпионом будут исключены и другие команды, которые решили участвовать в новом европейском турнире — Суперлиге. Меллер подчеркнул, что контракты автоматически разрываются после отказа клубов.

Отметим, что четвертым полуфиналистом является французский ПСЖ, который в случае исключения конкурентов автоматически может стать победителем турнира.

В тему: В ночь на 19 апреля 12 клубов, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус», объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

Тэги: футбол, УЕФА, спорт, Европейская Суперлига

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