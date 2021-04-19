Британский журнал Spectator: После падения личных рейтингов Зеленский ввел санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский переживает период падения личных рейтингов и чтобы хоть как-то исправить ситуацию решил ввести санкции против оппозиционного политика, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье, которая вышла в британском журнале Spectator, сообщает NewsOne.

Автор статьи отмечает, что введенные Зеленским санкции коснулись не только Медведчука, но и его супруги Оксаны Марченко, а также трех оппозиционных телеканалов — NEWSONE, 112 Украина и ZIK, у которых отобрали лицензию на вещание и оставили сотни журналистов без работы.

«Президент Украины Владимир Зеленский, как по собственному желанию, так и, предположительно, из-за того, что его рейтинги в опросах резко упали, обратился против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Он и его жена попали под санкции, а три принадлежащих ему телеканала были заблокированы», — пишет британский журнал.

Напомним, что ведущие мировые СМИ продолжают осуждать закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским трех телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и введение санкций против народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.