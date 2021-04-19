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Новости > В первом полете над поверхностью Марса нашелся «украинский след»

В первом полете над поверхностью Марса нашелся «украинский след»

Александр Панько
19.04.21 20:11
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В первом полете над поверхностью Марса нашелся «украинский след»

Главное: Одним из разработчиков марсианского вертолета Ingenuity, который накануне совершил свой первый полет над поверхностью планеты, оказался украинский инженер Игорь Панченко.

Детали: Среди разработчиков марсианского вертолета Ingenuity есть украинец. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленсикй, комментируя первый полет коптера над поверхностью «красной планеты», его зовут Игорь Панченко.

«Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника „Сеч-2-30“», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского в Twitter

Как сообщает «Голос Америки», инженер Игорь Панченко работает в компании Aerovironment в Калифорнии, США. Эта компания имеет многолетние контракты с Пентагоном и НАСА, для которых производит беспилотники. Игорь работает инженером в компании около 20 лет.

В вертолете Ingenuity Игорь разрабатывал солнечную батарею, лопатки пропеллеров и вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения.

Игорь Панченко и первый марсианский вертолет Ingenuity

В тему: 19 апреля марсианский вертолет Ingenuity совершил первый полет над поверхностью «красной планеты».

Напомним: 4 апреля 2021 года американский марсоход Perseverance совершил успешную высадку первого в истории человечества марсианского летательного аппарата Ingenuity. Ожидается, что он на протяжении месяца будет летать над поверхностью планеты и делать фотографии в высоком разрешении.

7 апреля стало известно о том, что он успешно пережил ночевку в условиях планеты, температура на которой может достигать 90 градусов по Цельсию ниже нуля.

Тэги: космос, Марс, марсоход, Владимир Зеленский, Perseverance, Ingenuity, Игорь Панченко

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