Правозащитник сравнил санкции СНБО с «философским пароходом»

«Сразу нахлынули воспоминания: это уже было! По предложению Ленина лишить гражданства и депортировать тех, кто протестовал против политики советской власти, осенью 1922 года выслали сотни лучших людей из России, Украины, Грузии — философов, писателей, врачей, инженеров, писателей, экономистов, агрономов, кооператоров, педагогов — пароходами из Петрограда, Одессы, Севастополя, поездами из Москвы и других городов. Позже это явление получило название «Философский пароход», — пояснил Захаров. — Как сказал в интервью американской журналистке Лев Троцкий, назвавший эту акцию «гуманизмом по-большевистски»: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».