УПЦ – самая многочисленная конфессия в Украине: статистические данные

Главное: Украинская Православная Церковь является религиозной организацией с наибольшим количеством приходов во всех областях страны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на academic-initiative.org.ua, об этом заявил Сергей Бортник - доктор богословия Гейдельбергского университета (Германия), магистр международной информации КНУ им. Шевченка, профессор Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви, анализируя сводные данные по ведущим конфессиям «Киевской традиции».

«В нынешних дискуссиях о перспективах Православных Церквей в Украине нужно апеллировать к цифрам статистики, которые делают эти дискуссии более предметными. Одной из возможностей являются социологические данные, в частности Центра Разумкова, которые предоставляют цифры на основе социологических опросов населения Украины. В частности, в сборнике «Государство и церковь в Украине-2019: итоги года и перспективы развития отношений» предоставляются данные за 2019 год, в соответствии с которыми к «ПЦУ (митрополит Епифаний)» себя относят 13,2% опрошенных, к «УПЦ- КП»- 7,7%, к «УПЦ (МП)»- 10,6%, а «просто православными» себя считают 30,3%. Другой возможностью для подсчетов является доверие к данным, которые предоставляют конфессии, исходя из собственных расчетов. В частности, неоднократно встречались цифры о наличии в ПЦУ семи тысяч приходов, а УПЦ (МП) уже несколько лет подряд называет цифру «больше 12000 приходов». Но более надежными являются цифры, взятые из относительно беспристрастного источника - государственной статистики», - отметил Сергей Бортник.

Проводя анализ данных Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, ученый подчеркнул, что они существенно отличаются от существующего стереотипа о превосходящей популярности Православной Церкви Украины, которую предоставляет статистика соцопросов.

«Отличается Галичина: с одной стороны, здесь довольно мало приходов Украинской Православной Церкви, но явно преобладают приходы УГКЦ с Львовской областью как рекордсменом (65,5%). Вместе с тем, именно в этом регионе находится более трети всех зарегистрированных общин ПЦУ (35%). Бросается в глаза дисбаланс общин УПЦ: на Галичине они составляют до 10% от общего количества общин «Киевской традиции», тогда как во всех других областях - от 60%, а в шести областях - даже более 80%», - объяснил Сергей Бортник.

Он отметил, что в большинстве областей (сюда относятся также две области западной Украины - Закарпатская и Черновицкая) количество приходов УПЦ в несколько раз превышает количество приходов ПЦУ.

«Рекордсменом является именно Закарпатская область, где количество религиозных организаций УПЦ в 17,6 раз превышает количество религиозных организаций ПЦУ…Также интересно, что согласно официальным данным государственной статистики количество общин ПЦУ составляет лишь 75% от заявленных руководством этой церкви, тогда как в УПЦ эта цифра составляет 90%», - подчеркнул Сергей Бортник.

По мнению богослова и ученого, статистические данные иллюстрируют, что именно Украинская Православная Церковь с ее относительно разветвленным покрытием приходами большинства областей Украины может претендовать на статус «национальной Церкви», а данные социологических опросов свидетельствуют о «существенном отличии конфессиональной самоидентификации граждан с имеющейся сеткой религиозных организаций Украины».

«С одной стороны, эти различия объясняют причины стремлений законодательного ограничения УПЦ, а с другой стороны, создают предпосылки сопротивления этому процессу со стороны УПЦ, что в целом определяет конфликтность этой сферы на сегодня», - подытожил Сергей Бортник.

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