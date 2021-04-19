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Новости > Чиновник Черновицкой ОГА требует отдать ключи от храма УПЦ не дожидаясь решения суда

Чиновник Черновицкой ОГА требует отдать ключи от храма УПЦ не дожидаясь решения суда

Александра Кудрявцева
19.04.21 16:25
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Чиновник Черновицкой ОГА требует отдать ключи от храма УПЦ не дожидаясь решения суда
Главное: Чиновник Черновицкой областной государственной администрации Николай Гергелюк и руководитель сторонников ПЦУ Василий Маскаль требуют в 6-дневный срок передать общине ПЦУ ключи от Успенского храма УПЦ в селе Михальча Сторожинецкого района.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в настоящее время дело о незаконной перерегистрации Успенского храма рассматривается в суде.
 
«Опять возвращаются времена Петра Порошенко, когда должностные лица вмешиваются в деятельность Украинской Православной Церкви», — сказано в сообщении.
 
Настоятель и прихожане, которые более 700 дней круглосуточно охраняют святыню от захвата, усилили дежурство и ожидают очередную рейдерскую атаку.
 
Как сообщалось, верующие УПЦ села Михальча совершают круглосуточное молитвенное стояние и дежурство возле Успенского храма с 10 февраля 2019 года. Храм оказался под угрозой захвата после собрания территориальной общины, проголосовавшей за переподчинение прихода в ПЦУ.
 
В настоящее время дело о незаконной перерегистрации Успенского храма рассматривается в суде. Перерегистрацию прихода осуществил Николай Гергелюк.
 
В тему: Депутату, который призвал отнять у УПЦ храм в Феофании, указали на разжигание вражды.

Тэги: Буковина, чиновник, УПЦ

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