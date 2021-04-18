Ученым удалось скрестить обезьян с людьми

Главное: Группа ученых ввела человеческие стволовые клетки в эмбрионы приматов и вырастила таким образом химерные эмбрионы в течение 20 дней — максимально разрешенного срока для проведения подобных экспериментов.

Детали: Исследователи из Китая и США провели эксперимент, в ходе которого эмбрионам обезьян через шесть дней после оплодотворения вводили по 25 человеческих стволовых клеток. Как сообщает Lenta.ru, Клетки были плюрипотентными, то есть могли образовывать как эмбриональные, так и внезародышевые ткани, такие как плацента, желточный мешок и др.

Через сутки клетки прижились у 132 эмбрионов, на 10-й день осталось 103 химерных эмбриона, а к 19-му дню в живых остались только три зародыша. В то же время процент человеческих клеток оставался высоким на протяжении всего времени роста.

Известно, что химеры человека и животных быстро гибнут, а человеческие стволовые клетки слабо приживаются. Поэтому ученые решили проверить, возникнут ли подобные барьеры у химер организмов, близкородственных с точки зрения эволюции.

Они проанализировали совокупность всех транскриптов в клетках химерных зародышей и определили молекулярные пути, которые были новыми или усиленными. По мнению исследователей, если улучшить эти пути, можно повысить выживаемость химер у организмов, которые эволюционно более далеки друг от друга.

В более долгосрочной перспективе ученые надеются использовать химеры не только для изучения раннего развития человека и моделирования болезней, но и для разработки новых подходов к скринингу лекарств, а также для создания потенциально трансплантируемых клеток, тканей или органов.

В тему: В конце 2019 года китайские ученые скрестили обезьян и свиней. При этом появившееся потомство скончалось через несколько дней, однако клетки макак содержались практически во всех тканях поросят.