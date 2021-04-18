Зеленский не в состоянии противостоять такому политику, как Медведчук, поэтому надеется на Байдена, – французские аналитики

Пандемия COVID-19, экономический и политический кризис стали причиной того, что Украина, и так ослабленная коррупцией и нерациональным распределением ресурсов, оказалась в еще более плачевном состоянии. В сложившейся ситуации для украинского лидера Владимира Зеленского единственная возможность хоть как-то укрепить свой рейтинг – это затмить предшественника, перетянув на свою сторону националистически настроенный электорат. Об этом пишет французский аналитический центр Telos, пишет 112.ua.

"В стратегических вопросах, а также в вопросах здравоохранения и бюджета Украина только искалечила суверенитет: она не контролирует свою судьбу, обладает лишь очень ограниченной устойчивостью и зависит от внешних игроков", ‒ говорится в публикации.

По мнению французских аналитиков, дискредитировав себя по всем фронтам, действующая украинская власть решила резко изменить политический курс, чтобы переманить на свою сторону националистически настроенный электорат экс-президента Петра Порошенко.

"Чтобы позиционировать себя в качестве лидера проевропейского лагеря, он должен затмить своего предшественника, скомпрометировав его", – пишут аналитики Telos о Зеленском, уточняя, что "первым объектом нападения" стал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Таким образом Зеленский убивает двух зайцев, устраняя главного политического конкурента и объявляя войну оппозиции, на что так и не решился его предшественник. Тем самым Зеленский "лишает бывшего президента статуса первого патриота".

Правда, французские аналитики сомневаются в том, что Зеленский может на равных противостоять такому политику, как Медведчук.

"Единственная надежда украинского президента заключается в возможной мобилизации администрации Байдена", – отмечается в публикации аналитического центра.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личными репрессиями, возбуждением уголовных дел, давлением на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.