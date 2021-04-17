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Новости > Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни

Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни

Александра Кудрявцева
17.04.21 21:22
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Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни
Главное: Стоит не гнаться за внешней оболочкой, а сосредоточиться на внутреннем мире, сосредоточиться на том, как прорастает любовь в нашем сердце — любовь к Богу и ближнему, любовь, которую Господь нам завещал воплотить в жизни и свидетельствовать о ней другим.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».
 
«Часто бывает так, что человек ходит в храм на все службы, прочитывает все молитвы, выдерживает все посты, выполняет все правила и каноны Церкви, а самого главного нет. Что же это самое главное, и почему внимание к внешнему, к оболочке может стать опасной ловушкой, которому Господь в Новом Завете уделял огромное количество гневных слов?», — спрашивает священник Ростислав Валихновский.
 
В продолжение своих слов священнослужитель напомнил обличительные слова Спасителя о книжниках и фарисеях: «Горе вам, законники и фарисеи» (Евангелие от Луки, глава 11).
 
«Согласно Википедии, законник — это тот человек, который знает закон или следит за его выполнением, это тот человек, который поставил в своем списке приоритетов внешнее выше внутреннего. Это тот человек, который четко знает все правила, безусловно, знает, когда и сколько поклонов надо положить, каким образом перекреститься, как поститься, но при всем этом не имеет главного — внимания к своему внутреннему миру», — пояснил отец Ростислав.
 
В тоже время священник-врач акцентировал на том, что есть на самом деле нашим главным приоритетом.
 
«Мы читаем и погружаемся в слова Нового Завета, Нагорной проповеди. „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими“ (Мф. 5: 3-9), — раздается эта песня радости заповеди Христовой, главной заповеди — заповеди любви», — отмечает он и замечает, что Новый Завет, как проповедь любви, был дан нам для продолжения заповедей Завета Ветхого.
 
«Вспомним, сколько правил в Ветхом Завете. Более 600! Но найдется человек, который бы на память знала все из них ?! Господь не ставит рамок, не сообщает границы, которые бы ограничили любовь Христову, любовь к Его творение, любовь, которую Он завещал воплотить в нашу жизнь и свидетельствовать именно этим о том, что мы христиане», — продолжил священник.
 
Вместе с тем, клирик УПЦ отметил, что нельзя отрицать того факта, что законы и алгоритмы в духовном мире необходимы, как необходимые в физическом мире правила дорожного движения. «Но никогда они не должны быть главными, выше за главное — за внимание к своему внутреннему миру», — добавил он.
 
Но, к сожалению, часто так бывает, по словам отца Ростислава, что мы сами становимся законниками или фарисеями.
 
«Представим, человек пришел в храм, пришел помолиться. Мы не знаем ее, но наш разум говорит нам, что человек не так одета, не так ставит свечу, не так прикладывается к иконе. Мы начинаем наше суждение, начинаем смотреть на него сквозь призму законничества. Или, например, другой случай. Мы сами приходим в храм и заказываем требу, молебен или определенные молитвословия. А на этом все. Мы вышли из храма и сразу забыли о той или иной проблеме нашего духовного мира или проблему наших близких. Что это нам напоминает? Такой подход к духовному, как к магическому ритуалу: поставить столько-то свечей, проговорить столько-то молитв, объехать энное количество монастырей в определенное время. Какая же это большая трагедия! Необходимо в это вдуматься!», — подчеркнул он.
 
А еще часто бывает, как заметил священник-врач, мы пропускаем молитву через свой мозг, как ветер, что ничего внутри нас и не остается. «Сердце наше как было холодным, так и осталось холодным, а то и хуже — стало еще более холодным и покрытым грудой льда. Почему это происходит?» — спрашивает отец Ростислав и сам дает ответ: «Потому что не включается сердце, нет этого внимания к своему внутреннему миру, не видим искренности в своем сердце, не понимаем, перед Кем стоим. А стоим перед Господом, перед Творцом всей Вселенной, перед Тем, Кто дал нам жизнь, Кто даровал нам душу».
 
Он также подчеркнул, что Господу не нужны наши быстрые молитвы и разъясняет, почему: «В Ветхом Завете Господь говорит: „Сын Мой! отдай сердце твое Мне“ (Притч. 23, 26). Господь видит наше сердце, Господь видит, даже если мнение только зарождается в нашем сердце, Господь знает, что нам надо лучше. А мы пришли и протараторилы свою молитву: „Тра-та-та“. Это не нужно Господу».
 
Самое главное для нашего Творца, как отметил священнослужитель, жизнь по Евангельским заповедям. Но выполнение должно касаться не внешней стороны нашей духовной жизни, а внутренней.
 
В качестве примера он вспомнил евангельскую притчу о мытаре и фарисее (Лк. 18: 10 — 14). «Фарисей весь стоит такой замечательный в мыслях своих перед Богом, купается в своем воображении и говорит самому Господу: „Я выполняю все правила, я такой хороший, не такой плохой, как этот мытарь“. А что у мытаря на сердце? Господь видит все мысли и помыслы. Мытарь стоит, склонил голову и говорит: „Боже, будь милостив ко мне грешнику!“ (Лк. 18: 13). Кто пошел более оправдан? Этот плач, эта молитва мытаря легла в основу молитвы из молитв — Иисусовой молитвы», — напомнил священник.
 
«Чем же завершаются гневные слова Спасителя к фарисеям? „Вот теперь остается дом ваш пуст“ (Мф. 23: 38). Вот трагедия из трагедий. Душа в ловушке, конец, доигрались, домолилися, доходилися, допостились», — с сожалением сказал он.
 
Как избежать этой трагедии и не попасть в опасную ловушку? Как отметил священнослужитель, надо стремиться жить по Божественным заповедям, по мере своих сил и с Божией помощью, учиться усердной молитве святых отцов, делать добрые дела во славу Божию и на благо наших близких, участвовать в Святых Таинствах нашей Святой и Апостольской Церкви и каяться в грехах, которые мы, к сожалению, творим даже сознательно, зная, что это грех.
 
«Но большая единая мощная надежда — в нашем Господе, — успокоил священник-врач. — Господь видит это поле битвы между добром и злом в нашем сердце и видит в нашем сердце, кто мы есть, насколько мы искренни с Ним. Если мы не лицемерим, не изображаем из себя чего-то искусственного, неестественного, когда мы пред Богом в своих скорбях, немощах, слабостях, падениях и своими словами говорим Ему о своих заботах, о своих болях, когда просим Его своими словами, как маленький ребенок, исцелить нас, Господь слышит нас. Когда мы не делаем из себя кого-то другого, то понимаем, что Господь может нам помочь. Потому что Он, как и мы, видит нашу истинную ситуацию. Не будем бояться обнуляться. По слову свт. Тихона Задонского, путь христианин не от победы к победе, а от падения к падению. И побеждает тот, кто имеет силу подняться с колен».
 
В конце иерей Ростислав Валихновский призвал быть настоящими, не бояться прийти к Богу со своими скорбями и печалями, не гнаться за внешними оболочками, а помнить о главном и концентрироваться на том, как прорастает любовь в нашем сердце — любовь к Богу и к ближнему.
 
«Учимся просить у Бога самого главного: „Господи, научи меня любить Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью моей и научи меня любить ближнего моего, как самого себя“», — подытожил он.
 
В тему: Известный врач-священник УПЦ объяснил, как действует Промысел Божий.

Тэги: православие, священник, Бог, УПЦ

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