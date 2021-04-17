Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего

На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего

Александра Кудрявцева
17.04.21 15:00
274
На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего
Главное: На Буковине в селе Лукавцы религиозная община УПЦ за год построила новый храм на месте поджога предыдущей церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, старая церковь святой Параскевы Сербской, которую построили в 1898 году из дерева, во время пожара сгорела до основания.
 
«Эту потерю очень тяжело перенесли всем селом, горе которое невозможно передать словами, боль, которая останется в сердце каждого из нас навсегда», — сказали местные жители.
 
Однако всего за год верующими УПЦ удалось собрать средства и почти полностью закончить строительство новой церкви.
 
В тему: На Буковине верующие построили новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ.
 

Тэги: Буковина, УПЦ, Новый храм

Комментарии

Статьи

16.04.21 09:32

«Гвоздика» для бедных: самоходные артиллерийские установки на базе гаубицы Д-30

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
17.04.21 08:55

Кинокритика: советское кино и немного больше

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

«Бабель»: На границе с Украиной десятки тысяч российских солдат и много техники. Это третья мировая? Почему сейчас? Что вообще происходит?
17.04.21 15:04

«Бабель»: На границе с Украиной десятки тысяч российских солдат и много техники. Это третья мировая? Почему сейчас? Что вообще происходит?

Автор: newsoneua.tv

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.04.21 15:35

Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы
17.04.21 13:31

Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник
17.04.21 13:04

Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
17.04.21 11:55

Броницкая: За освобождение из-под стражи Юрия Дудкина надо благодарить Виктора Медведчука и его соратников из ОПЗЖ
17.04.21 11:55

В начале грядущей недели курс гривны снова упадет
17.04.21 11:25

В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
17.04.21 11:14

Еврокомиссия решила ограничить искусственный интеллект ради прав человека
17.04.21 09:40

«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров
17.04.21 08:25

Зеленский душит свободу слова в Украине, - мнение
16.04.21 23:22

The Irish Times: К обострению на Донбассе привело преследование украинской властью оппозиции и Медведчука
17.04.21 11:25

В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
17.04.21 09:40

«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров
16.04.21 19:00

Главные новости за 16 апреля 2021 года
16.04.21 16:44

Стали известны детали «пасхальных» ограничений в Киеве
16.04.21 15:27

Я позвонил – мне не ответили... Зеленский рассказал о несостоявшемся разговоре с Путиным
16.04.21 14:26

В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
16.04.21 13:28

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
16.04.21 12:31

В Киеве обновили карту бомбоубежищ
16.04.21 11:13

На Пасху в Украине будет действовать «особый режим»
16.04.21 10:55

В Украине упростили растаможку «евроблях» и снизили штрафы
11.04.21 11:06

Ученые вырастили фрагмент мозга при помощи специального принтера
11.04.21 12:49

Медведчук сохраняет влияние на главные политпроцессы в стране, - журнал "Новое время"
11.04.21 13:47

Археологи считают, что древние наскальные рисунки являются плодом галлюцинаций
11.04.21 11:25

Корольчук: Действия власти, направленные против оппозиции, имеют все признаки репрессий
11.04.21 14:51

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020
13.04.21 00:01

Диетолог из Австралии дала хитрый совет, как сбросить лишний вес
11.04.21 16:05

Митрополит УПЦ рассказал, к чему Церковь призывает каждого человека
15.04.21 16:24

Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США
12.04.21 16:50

Стало известно о небывалой пользе селёдки
15.04.21 19:45

Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности
Фото и Видео
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
Австралиец нашел в Нидерландах странный клад
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк
Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья
В луцкой школе учительница прямо в классе раздела девочек до нижнего белья
Стало известно, как выглядит двойная черная дыра
Стало известно, как выглядит двойная черная дыра
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки
Кличко рассказал, когда в Киеве исчезнут маршрутки
Опубликовано видео мрачного инцидента в Верховной Раде
Опубликовано видео мрачного инцидента в Верховной Раде
Появилось видео пожара в одном из монастырей Казахстана
Появилось видео пожара в одном из монастырей Казахстана
Байден назвал Путина «Клутиным»
Байден назвал Путина «Клутиным»
fraza.com
Новости блогосферы
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.