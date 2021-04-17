На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего

В Минздраве запретили вакцинировать публичных лиц вне очереди
«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров
Главные новости за 16 апреля 2021 года
Стали известны детали «пасхальных» ограничений в Киеве
Я позвонил – мне не ответили... Зеленский рассказал о несостоявшемся разговоре с Путиным
В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
В Киеве обновили карту бомбоубежищ
На Пасху в Украине будет действовать «особый режим»
В Украине упростили растаможку «евроблях» и снизили штрафы