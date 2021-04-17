Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник

Тема биологических лабораторий США снова громко зазвучала в качестве одного из пунктов мировой повестки. Как сообщает newsoneua.tv, так эксперт-международник Светлана Кушнир прокомментировала заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который потребовал от США предоставить мировому сообществу отчет о том, чем занимаются биологические лаборатории, расположенные в ряде стран мира.

«Один из ключевых глобальных игроков — Китай — потребовал от властей США предоставить мировому сообществу информацию о том, какие исследования проводятся в биолабораториях, расположенных по всему миру», — написала Кушнир.

Кушнир напомнила, что эта история началась в 2020 году, когда Дональд Трамп обвинил Китай в создании и распространении коронавируса, но скандал вокруг биолабораторий США, который инициировал глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, нивелировал обвинения со стороны США.

«Эта история началась одновременно со стартом эпидемии коронавируса. Как мы помним, эпидемия началась в китайском Ухане, в связи с чем администрация Дональда Трампа обвинила Китай в создании и распространении коронавируса. Трамп и другие представители Белого дома официально выдвинули против Китая обвинения мирового масштаба, заявив, что потребуют от КНР многомиллиардной компенсации за появление COVID-19», — отметила эксперт.

«Но затем грянул скандал в Украине, когда оппозиционный политик Виктор Медведчук потребовал от президента Зеленского и премьер-министра Шмыгаля дать ответ на вопросы, чем занимаются и кому подчиняются 15 биологических лабораторий, участвующие в программах военного ведомства США — Пентагона», — добавила она.

Кушнир напомнила, что в ответ на запрос Виктора Медведчука к президенту Украины Владимиру Зеленскому посольство США признало, что в Украине действуют биологические лаборатории, участвующие в программах Министерства обороны США.

«Глава политсовета ОПЗЖ заявил, что биологические лаборатории „де-факто являются не чем иным, как военными базами США“, причем имеющими дело с штаммами смертельных вирусов. Но вместо Зеленского на запрос оппозиционных депутатов неожиданно отреагировало посольство США, признавшее, что на территории Украины действительно функционируют биологические лаборатории, работающие с опасными патогенами и участвующие в Программе снижения биологической угрозы Министерства обороны США. После этого скандалы вокруг биолабораторий, задействованных в программах военного ведомства США, вспыхнули и в других бывших республиках СССР — Армении, Грузии, Киргизстане, Молдавии, Таджикистане», — перечислила эксперт.

Кушнир подчеркнула, что после этого скандала Всемирная организация здравоохранения и разведывательное сообщество США опровергли обвинения Трампа в адрес Китая.

«Но хуже всего, что Всемирная организация здравоохранения в этом международном споре встала на сторону Китая. Трамп еще долго ругался на „ВОЗ, которая продалась китайцам“ и грозился приостановить взносы США в бюджет организации. А в конце апреля 2020 года аппарат директора Национальной разведки США официально заявил, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован», — отметила эксперт.

Кушнир пришла к выводу, что скандал вокруг биологических лабораторий США помог КНР опровергнуть чудовищные обвинения в распространении коронавируса.

«Так разведывательное сообщество США выступило против Трампа, который прямо говорил, будто видел доказательства, что коронавирус разработали в Институте вирусологии в Ухане. Фактически скандал вокруг биолабораторий Пентагона, инициированный Медведчуком, помог китайцам отбить чудовищное обвинение в распространении коронавируса», — констатировала эксперт.

Кушнир прогнозирует, что в будущем мы увидим еще не один виток скандала вокруг биолабораторий США.

«И можно смело прогнозировать, что мы увидим еще не один поворот сюжета вокруг противостояния США и КНР из-за происхождения и распространения коронавируса, а также деятельности биолабораторий», — заключила эксперт-международник Светлана Кушнир.