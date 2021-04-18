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Новости > Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом

Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом

Александр Панько
18.04.21 10:03
676
Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом

Главное: 61-летний британец исцелился от рака после того, как переболел коронавирусом. Врачи говорят, что такой случай — большая редкость.

Детали: В Великобритании у 61-летнего онкобольного мужчины исчезли почти все симптомы рака, после того, как он переболел Covid-19. Об этом пишет журнал Focus.

Врачи подозревают, что коронавирус мог способствовать исцелению, уничтожив раковые клетки. В то же время эксперты говорят, что такой случай — большая редкость.

Исследователи пояснили, что пациент (диагноз рак крови Ходжкина, это опухолевое заболевание лимфатической системы) перед курсом химиотерапии заразился коронавирусом, и раковые клетки почти полностью исчезли. Врачи подозревают, что причиной ремиссии мог быть коронавирус.

«Мы считаем, что Covid-19 вызвал противоопухолевый иммунный ответ», — рассказала врач Королевской больницы Корнуолла Сара Чаллонер.

В частности, эксперты предполагают, что в организме мужчины было большое количество Т-клеток. Это белые кровяные тельца, которые способны напрямую уничтожать инфицированные вирусом клетки.

Профессор Михаэль фон Бергвельт, онколог и инфекционист, также рассказал об этом случае.

«В очень редких случаях наблюдается феномен, при котором общая инфекция может помочь при раковых заболеваниях. Впервые это было описано в 1893 году», — заявил он.

Эксперт считает ремиссию рака благодаря коронавирусу абсолютной редкостью. Кроме того, по его словам, следует учитывать так называемые «спонтанные ремиссии». Потому что в некоторых случаях раковые клетки исчезают и без медицинского вмешательства.

«Безусловно, будут единичные случаи пациентов, у которых рак исчезнет после заражения коронавирусом. Однако очень сомнительно, что эти случаи обусловлены конкретно этой вирусной инфекцией», — считает медик.

И ни в коем случае не рекомендует сознательно заражаться коронавирусом в надежде, что он убьет раковые клетки, так как Covid-19 может быть причиной рака.

«У нас также много пациентов, у которых рак развивается из-за инфекции», — добавил Михаэль фон Бергвельт.

В тему: Пациентку с коронавирусом вылечили при помощи того, с чем мы соприкасаемся каждый день.

Тэги: общество, Великобритания, здоровье, мир, рак, коронавирус

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