«Шахтер» дал вольную одному из своих лидеров

Главное: Бразилец Тайсон получил от «Шахтера» статус свободного агента. Долго безработным он не оставался, подписав контракт с бразильским «Интернасьоналом».

Детали: Донецкий «Шахтер» объявил об уходе из команды бразильского полузащитника Тайсона, чей контракт завершался летом 2021 года. Клуб согласился досрочно отпустить 33-летнего бразильца, который получил статус свободного агента.

После конфликта с тренером и клубом игрок занимался в дубле «Шахтера».

Во всех турнирах за «Шахтер» футболист провел за 299 поединков и забил 55 мячей. 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка страны.

Провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Бразилии.

В Украине Тайсон выступал за «Металлист» и «Шахтер», куда игрок перебрался в 2013 году.

Спустя некоторое время появилась информация, что Тайсон стал игроком бразильского «Интернасьонала». Финансовые подробности сделки с 33-летним бразильским хавбеком не разглашаются.

Тайсон является воспитанником «Интернасьонала». За первую команду дебютировал в 2008 году и выступал за нее до 2010 года, когда перешел в харьковский «Металлист».

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