Ведущая «1+1» Мосейчук выпустила в эфир эксперта РФ с рассказами о разгроме ВСУ

Телеканал «1+1» внес свою лепту в разгон панических настроений в Украине в связи с переброской войск РФ на границу Украины. Ведущая Наталья Мосейчук 16 апреля пригласила в свою программу «Право на власть» российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра.

Как пишет сайт 112, внимание на это обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Фельгенгауэр на «1+1» высказал мнение, что Россия готовится к вторжению в Украину. Он отметил, что для этого были переброшены к границе и в Крым 8 армий ВС РФ.

«Сама группировка говорит о том, что предполагается операция — связывание украинской группировки на фронте и мощный удар двумя флангами (с севера и юга — ред.). Окружение и быстротечная глубокая операция с окружением и разгромом основных сил ВСУ», — заявил российский эксперт.

Голобуцкий был возмущен тем фактом, что «1+1» помогает России сеять панику среди украинцев.

«Очень, просто очень „правильно“ именно в такое сложное время на многомиллионную аудиторию распространять этот бред! Своевременно и полезно, без сомненья», — иронизировал украинский политтехнолог.

Самым интересным в словах Фельгенгауэра, по мнению Голобуцкого, было то, что он назвал причину эскалацию. Российский эксперт уверяет, что Кремль задумался о вторжении из-за «дела Медведчука» и закрытии трех его телеканалов.