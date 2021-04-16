Нас пытаются вылечить объедками. Эксперт рассказал о вакцинации украинцев препаратом Pfizer

Вакцинация от коронавируса в Украине обещанным американским препаратом Pfizer не будет эффективной. Хотя бы потому, что невозможно будет поддержать нужный температурный режим для препарата при развозке в регионы. Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

По его словам, если бы власть пошла путем, который предложил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, уже на сегодня провакцинировалась бы масса украинцев, пишет Newsoneua.

«Если бы пошли путем, который предложил Медведчук, сейчас бы уже каждый месяц 600-700 тысяч доз вакцины в Харькове выпускалось бы. Это какой пласт, это сколько можно было бы вакцинировать людей. В итоге нас какими-то объедками пытаются вылечить. Даже тот самый Pfizer. А температурный режим, который очень важен?» — заявил эксперт и отметил, что Украина получила только один холодильник для Pfizer и этого мало.

«Это же все по регионам надо развозить, это не будет работать... Провалена вакцинация, никак не развивают медицинскую инфраструктуру. А деньги из коронавирусного фонда зачем-то тратят на дороги», — добавил Розенбаум.





Как известно, власть проигнорировала предложение Виктора Медведчука о производстве в Украине собственной вакцины от коронавируса — Спутник V. Препарат можно было изготавливать на заводе в Харькове.