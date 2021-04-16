Стали известны детали «пасхальных» ограничений в Киеве

Главное: На Пасху в Киеве будет действовать ряд новых карантинных ограничений. Они, в частности, будут касаться религиозных заведений.

Детали: Местная власть Киева анонсировала введение новых карантинных ограничений на Пасху. Об этом сообщил источник «РБК-Украина» в Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ограничения будут касаться религиозных заведений.

По словам собеседника, в первую очередь ограничения коснутся религиозных учреждений: церквей, монастырей.

Вместе с тем, другой собеседник сообщил, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге сообщил, что карантин в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, отметил он, не уточнив, какие именно ограничения будет вводить власть.

В тему: На Пасху и майские праздники из-за коронавируса в Украине будет действовать «особый режим». Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.