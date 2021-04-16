Я позвонил – мне не ответили... Зеленский рассказал о несостоявшемся разговоре с Путиным

Главное: Владимир Зеленский рассказал, что пытался связаться с Владимиром Путиным. Однако в Кремле не подтвердили этот разговор.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопреки заявлениям Кремля об отсутствии запросов на его разговор с Путиным, глава его Офиса пытался связаться с президентом России. Об этом Зеленский рассказал в интервью газете Le Figaro, которое опубликовала пресс-служба Офиса президена.

Глава государства заявил, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным, но он не получил на него согласие.

«Я запросил (разговор), когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом РФ), Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодня такой ответ», – сказал Зеленский.

Сегодня, 16 апреля, журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действительно ли Зеленский запрашивал разговор с Путиным, однако он не дал ответа.

«Я оставляю без комментариев», – сказал Дмитрий Песков, заявив, что подобные оперативные вопросы на регулярной основе решаются на уровне политсоветников и помощников глав государств, которые находятся в постоянном контакте.

В тему: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Офис президента запросил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Впрочем, в Кремле говорят, что такой запрос не получали.