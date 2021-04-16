В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer

Главное: Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer прибыли в Украину. Самолет с препаратом приземлился в аэропорту «Киев».

Детали: В Украину поступили первые 117 тысяч доз вакцины американо-немецкого производства компании Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает УНИАН.

Самолет с грузом вакцин приземлился в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) из Варшавы (Польша).

Вакцина, которая прибыла в Украину, разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно.

Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

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