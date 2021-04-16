В Киеве обновили карту бомбоубежищ

Главное: Для укрытия населения столицы от чрезвычайных ситуаций в Киеве был создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. В случае необходимости доступ к этим сооружениям будет свободным.

Детали: В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, задача фонда — укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

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