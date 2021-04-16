COVID-19 в Украине убил более четырех сотен людей

Главное: Коронавирус в Украине убил еще 438 человек. Заразились 17 479 людей.

Детали: Коронавирус в Украине не снижает обороты. Данные на пятницу, 16 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 17 479 случаев заразы. В том числе заболели 709 детей и 378 медработников. Госпитализация понадобилась для 4 348 больных, а выздоровели 12 054 пациента.

Проведено 109 584 тестов: методом ПЦР – 47 421, методом ИФА – 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 133.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 609), а также Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.

Жертвами COVID-19 стали 438 людей. Всего болезнь унесла уже 39 096 жизней.

С начала пандемии заболели 1 921 244 человек, а выздоровели 1 465 820 людей.

В тему: COVID-19 в Украине продолжает «зашкаливать».