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Новости > Главные новости за 15 апреля 2021 года

Главные новости за 15 апреля 2021 года

Александр Панько
15.04.21 22:46
300
Главные новости за 15 апреля 2021 года

— Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 433 человека. Заразились 16427 людей.

— В Минздраве напомнили, кого нельзя прививать от коронавируса. Прививку точно нельзя делать детям младше 18 лет.

— Киев еще не готов к тому, чтобы ослаблять локдаун. Нужно ждать, когда столица перейдет в «оранжевую» зону карантина.

— Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, войска продолжают стягиваться.

— Завтра состоится встреча президентов Франции и Украины — Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. По имеющей информации, в этой встрече удаленно примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель.

— Соединенные Штаты Америки ввели против РФ новые санкции. Также США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

— Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Кремля на введенные Белым домом новые санкции будет неотвратимым. На разговор уже вызван посол США в Москве.

— Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности. Связано это с вредной иностранной деятельностью России.

Тэги: США, Украина, общество, Россия, мир, политика, санкции, Джо Байден, новости Украины

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