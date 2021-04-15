Экс-судья Конституционного суда: применение СНБО закона «О санкциях» не может нарушать или нивелировать конституционные права и свободы

Для предотвращения возможного произвола закон о санкциях следует применять в контексте цели его принятия. Иначе в круг субъектов, осуществляющих террористическую деятельность, может случайно попасть любой. Как сообщает PNK.TV, на это обратил внимание в комментарии «Закон и бизнес» экс-судья Конституционного Суда (2014-2018 гг.), доктор юридических наук Станислав Шевчук.

Он отметил, что для надлежащего применения этого закона должна существовать устойчивая практика Верховного Суда. В ней необходимо «более четко конкретизировать круг субъектов, осуществляющих террористическую деятельность, и критерии самой деятельности, подпадающие под действие этого закона».

Также Шевчук отметил, что «субъекты права, на которых государство накладывает санкции, обычно не лишаются конституционного права на судебную защиту». Кроме того, они имеют право на конституционную жалобу, включая обжалование в Конституционный Суд именно этих нечетких положений закона о «субъектах, осуществляющих террористическую деятельность». По его словам, «здесь уместным будет применение ч.3 ст.89 закона о КС, если суды общей юрисдикции истолкуют это положение таким образом, который не соответствует Конституции».

«Применение закона „О санкциях“ не может нарушать или нивелировать конституционные права и свободы, в частности право собственности и право на судебную защиту», — отметил бывший судья КС. И напомнил, что общие критерии ограничения конституционных прав и свобод установлены, в частности, в ст.64 Конституции.

Также они развиты через установившуюся практику КС и системно изложены в решении от 1.06.2016 № 2-рп / 2016. В частности, в этом решении отмечено, что «ограничения по реализации конституционных прав и свобод не могут быть произвольными и несправедливыми, они должны устанавливаться исключительно Конституцией и законами Украины, преследовать легитимную цель, быть обусловленными общественной необходимостью достижения этой цели, пропорциональными и обоснованными, в случае ограничения конституционного права или свободы законодатель обязан ввести такое правовое регулирование, которое даст возможность оптимально достичь легитимной цели с минимальным вмешательством в реализацию этого права или свободы и не нарушать сущностное содержание такого права».

«Поэтому применение закона о санкциях необходимо осуществлять с учетом этих конституционных критериев», — подытожил он.

Справка:

Статья 64 Конституции гарантирует, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. Отдельные ограничения прав и свобод возможны лишь в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

Учитывая, что в Украине официально не введено ни военное, ни чрезвычайное положение, это по сути делает невозможным введение ограничений конституционных прав и свобод.