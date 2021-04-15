Американские ученые узнали кое-что новое о Планете Х

Главное: Ученые из США не оставляют попыток найти гипотетическую девятую планету нашей Солнечной системы, более известную как Планета Х. По их мнению, она может иметь более вытянутую орбиту, чем считалось до сих пор.

Детали: Астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене опубликовали новые подробности о гипотетической девятой планете Солнечной системы, которые изменяют представления о ее местонахождении. Как сообщает Lenta.ru, по мнению ученых, которые в 2016 году впервые предположили ее существование, загадочная планета Х летит по более эксцентричной, то есть более вытянутой орбите.

На этот раз исследователи обновили свою гипотезу с учетом того, какое влияние планета должна была оказывать на ледяные тела Облака Оорта за все время существования Солнечной системы.

Солнце, вероятно, сформировалось в звездообразующем облаке вместе с другими звездами. В этих условиях вокруг молодой Солнечной системы должно было бы возникнуть внутреннее облако Оорта, поскольку проходящие рядом звезды толкали бы ледяные тела к Солнцу.

Новые симуляции показали, что Девятая планета за миллиарды лет существования должна влиять на орбиты тел в облаке, которые бы смешивались с экстремальными транснептуновыми объектами (ЭТНО) пояса Койпера и демонстрировали орбитальную кластеризацию, которая, однако, слабее, чем у транснептуновых тел.

По словам ученых, в совокупности полученные результаты показывают, что для объяснения наблюдаемых данных требуется планета Х с более отдаленной и вытянутой орбитой, чем это предполагали предыдущие исследования. В то же время эксцентриситет не может быть слишком велик, потому что он бы изменил наблюдаемую картину кластеризации.

В тему: В марте 2016 года астрофизики из США обвинили Планету Х в массовых вымираниях на Земле, которые могут происходить примерно каждые 27 миллионов лет.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

Тогда же астрономы из Швеции и Франции показали, что Планета Х ранее могла быть экзопланетой, которую Солнце захватило у соседней звезды.

В начале 2017 года астроном Джеймс Веспер на ежегодной конференции Американского астрономического общества в Грейпвайне заявил о том, что Планета Х попала в нашу Солнечную систему совершенно случайно и скорее всего была захвачена Солнцем.

Любопытно, что прежде долгое время в качестве Планеты Х выступал Плутон.