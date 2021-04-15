Священник УПЦ рассказал о задачах паллиативной помощи в новой программе «Вера в большом городе»

Главное: Священник Украинской Православной Церкви Дионисий Волков поделился опытом служения неизлечимо больным детям и создания службы паллиативной помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск «Вера в большом городе» с отцом Дионисием вышел 15 апреля на Ютуб канале проекта.

«Как перебороть свой страх и начать проявлять добрую волю, и помогать другим людям? Где черпать энергию? В этой серии вы найдете ответы на многочисленные философские вопросы: как прийти к пониманию своего жизненного пути, как найти наставника в жизни и понять свои таланты, как научиться приносить пользу людям, о базовых принципах христианства — любви, сострадании и милосердии», — отметили авторы выпуска.

Детский хоспис, созданный священником, начал свою работу в 2019 году. За год под опеку службы поступили более 30 семей с паллиативными детьми.

Благотворительный проект работает в двух направлениях: выездная социально-психологическая служба и строительство стационарного здания детского хосписа — «Дом без боли».

Отец Дионисий подчеркнул, что желание помочь нуждающимся — признак истинной веры, поскольку настоящая любовь к человеку проявляется в действиях.

«Если человек — христианин, то он в любом случае задумывается о том, чтобы помочь своему ближнему; тем, кто страдает, и проявит сострадание и милосердие, потому что базовые принципы, основа христианства — любовь. Христианство основано на любви, а вера без дел мертва», — сказал священник.

Как отметил отец Дионисий, главная задача паллиативной службы — улучшить качество жизни детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей.

«В нашем служении мы руководствуемся простым принципом — плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Мы принимаем по факту такую ситуацию, которая сложилась: болезнь и подготовка к отходу человека. Мы служим с ангелами. Это ангелы, которых Господь доверил нам послужить им», — поделился основатель детского хосписа.

В команду входят координаторы, психологи, юристы, социальные работники, волонтеры.

«Мы помогаем улучшить качество жизни паллиативных детей. Это и психологическая помощь, помощь социального работника, потому что многие семьи не знают, как оформить паллиативный статус, многие врачи в регионах этого не знают. Также психологическая служба занимается поддержкой здоровых детей в семьях с паллиативным ребенком», — поделился иерей Дионисий.

Священник рассказал об опыте функционирования «Дома для мамы», где женщины, которые в силу обстоятельств оказались на улице, могут получить социальную, психологическую, духовную поддержку, обучиться профессии.

Новый выпуск «Вера в большом городе» с отцом Дионисием Волковым можно увидеть на ютуб-канале проекта, позже программу покажут на телеканале «Спас».

В тему: 5 шагов по организации помощи детям с паллиативными заболеваниями — основатель хосписа священник УПЦ Дионисий Волков.