Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности

Главное: Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности. Связано это с вредной иностранной деятельностью России.
Детали: После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.
По его словам, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.
ив внешней политики и экономики США.
Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:
— вмешательство в американские выборы;
— кибератаки;
— транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства;
— преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом;
— подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США;
— нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.
В тему: Соединенные Штаты Америки ввели против РФ новые санкции. Также США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
В России отреагировали на новые санкции со стороны США.