Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности

Главное: Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности. Связано это с вредной иностранной деятельностью России.

Детали: После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.

По его словам, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

ив внешней политики и экономики США.

Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:

— вмешательство в американские выборы;

— кибератаки;

— транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства;

— преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом;

— подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США;

— нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.

В тему: Соединенные Штаты Америки ввели против РФ новые санкции. Также США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

В России отреагировали на новые санкции со стороны США.