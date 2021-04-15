Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США

Главное: Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Кремля на введенные Белым домом новые санкции будет неотвратимым. На разговор уже вызван посол США в Москве.

Детали: Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкций против Москвы со стороны Вашингтона. Об этом сообщил российское агентство ТАСС.

Она заявила, что ответ России будет неотвратимым.

Как подчеркнула Захарова, новые санкции, введенные администрацией Джо Байдена, только «повышают конфронтационный градус» в российско-американских отношениях.

Она добавила, что российский МИД уже вызвал к себе на разговор посла США в Москве.

«Разговор будет тяжелым», — сказала Захарова.

В тему: Соединенные Штаты Америки ввели против РФ новые санкции. Также США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.