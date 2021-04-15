В США уверены, что Украина отобьет атаку российских войск

Главное: Американский генерал уверен, что в случае военного вторжения в Украину российских войск наша армия отобьет атаку. Если что, войска партнеров находятся рядом.

Детали: У Украины есть военный потенциал для отражения атаки РФ. Украинцы смогли бы отбить открытое военное вторжение России. Об этом заявил генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс, командующий американских войск в Европе во время слушаний на тему военных расходов США на следующий год, сообщает «Голос Америки».

Сенатор Ангус Кинг задал вопрос, имеют ли украинцы достаточно оружия, подготовки и сил, чтобы остановить возможное военное вторжение РФ.

«Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войсках, но и войсках их партнеров в регионе», — заявил Уолтерс.

На уточняющий вопрос, смогли бы украинцы отбить вторжение, если оно начнется на следующей неделе, генерал США ответил: «Думаю, со временем, это точно».

В тему: Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, войска продолжают стягиваться.