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Новости > США вводят дополнительные санкции против России и высылают дипломатов

США вводят дополнительные санкции против России и высылают дипломатов

Александр Панько
15.04.21 15:57
680
США вводят дополнительные санкции против России и высылают дипломатов

Главное: Соединенные Штаты Америки ввели против РФ новые санкции. Также США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Детали: Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации. Как заявили в Вашингтоне, санкции ввели за «вредоносную внешнюю деятельность» России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме», — заявили в администрации президента США.

Санкции вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США.

США запретили американским финучреждениям участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центрбанком России, Фондом национального благосостояния РФ или Минфином РФ. Также запрещено предоставление займов в рублях или не в рублях этим российским учреждениям.

«Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости», — отметили в Белом доме.

Санкции также были введены против шести российских компаний, которые подозревают в причастности к кибератакам на SolarWinds. А за вмешательство в выборы 2020 года санкции наложили на 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ.

Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Отметим, что «наказать» Россию за вмешательство в американские выборы и кибератаки Байден пообещал почти сразу после своей инаугурации.

Также Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Поскольку, в Белом доме считают, что в личном составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.

Российских дипломатов высылают из Соединенных Штатов в рамках новых санкций против Российской Федерации.

«Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб», — говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметил Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.

«Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы и понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда», — говорится в сообщении.

Европейский союз и НАТО выступят в поддержку заявления Белого дома о дополнительных мерах в отношении России. Однако свои санкции вводить не собираются. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

 

В тему: В начале марта Госдеп США объявил о введении санкций в отношении Игоря Коломойского и его семьи за коррупционные действия.

Тэги: США, общество, Россия, мир, политика, санкции, дипломаты

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