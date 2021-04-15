Россия заявила, что запустит «Северный поток – 2» уже летом

Главное: Россия собирается запустить «Северный поток – 2» летом. Он якобы готов на 95%.

Детали: Российский власти заявили, что запустят газопровод «Северный поток – 2» будущим летом. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что такую информацию озвучил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага.

Политик сказал: «Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ».

Напомним, что данный проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее работы замораживались, но возобновились в прошлом декабре.

Отмечается, что газопровод готов уже на 95% и осталось проложить 121 километр трубы.

В тему: Названы два главных претендента на кресло Меркель.