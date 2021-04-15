На Буковине верующие построили новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

Главное: В Черновицкой области, в селе Боянчук верующие Украинской Православной Церкви менее, чем за год после захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы активистами ПЦУ, построили новый храм.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом староста храма Дмитрий Роговик рассказал в программе «Живые камни» на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

По словам старосты храма, около года после захвата храма не удавалось даже начать строительство, поскольку местные власти не выделяли участок религиозной общине УПЦ.

«Мы просили у сельского совета дать нам место у памятника для строительства храма, но нам ответили, что там планируют строить спортивную площадку, и отказали», — поделился Дмитрий Роговик.

Верующим УПЦ не позволяли молиться в местной часовне на Крещение и Рождество Христово, вызывали полицию.

«Полиция была у нас, но не мешала. Мы отслужили молебен на улице, не в часовне», — рассказал староста храма.

Верующие написали заявление в облгосадминистрацию по поводу запрета на строительство храма, однако на выделенном сельсоветом месте строить храм не позволили действия активистов ПЦУ.

Староста храма рассказал, что после посещения верующих митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием, ситуация изменилась, и участок для строительства храма УПЦ был выделен.

«Закладывать камень под строительство к нам приехал владыка и сообщил, что о нашей ситуации знает Блаженнейший и очень рад строительству нового храма», — отметил Дмитрий Роговик.

Митрополит Мелетий передал верующим села финансовую помощь для строящегося храма от Предстоятеля УПЦ.

После закладки камня 2 июля прошлого года, уже через месяц были возведены стены, и на сегодняшний день выполнено большую часть работ.

Община УПЦ села Боянчук надеется праздновать Пасху уже в новом храме.

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