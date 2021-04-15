Зеленский летит в гости к Макрону. Меркель намерена сообразить с ними на троих

Главное: Завтра состоится встреча президентов Франции и Украины — Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. По имеющей информации, в этой встрече удаленно примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель.

Детали: В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию и в Елисейском дворце встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Le Figaro.

Встреча лидеров обеих стран должна начаться в 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Киеву. Она пройдет в форме обеда.

По информации «РБК-Украина», канцлер Германии Ангела Меркель намерена по видеосвязи присоединиться ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам источника, на сегодня планируется, что немецкий канцлер удаленно примет участие в переговорах, встреча президентов Украины и Франции будет очной. Таким образом, переговоры будут трехсторонними.

Макрон вместе с Меркель являются посредниками в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе в рамках четырехстороннего диалога с Россией и Украиной — нормандского формата.

В тему: Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, войска продолжают стягиваться.