Стало известно, где в Украине будет подниматься вода

Главное: В Украине возможны подтопления. Вода будет подниматься на реках бассейнов Прута и Сирета.

Детали: В ГСЧС рассказали, где в Украине возможны подтопления. Отмечается, что это связано с грядущими дождями, которые будут поливать нашу страну до конца недели.

Специалисты предрекают подъем уровня воды.

Информируется, что на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на до одного метра.

Впрочем, как прогнозируется, негативных последствий не ожидается.

Также в сообщении сказано: «На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер восточный 1-2 м/с. Температура воздуха минус 3 градуса. В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня».

В тему: Осенью мы писали, что мощный ливень затопил Тернополь.