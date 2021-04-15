Стало известно, где в Украине будет подниматься вода

Главное: В Украине возможны подтопления. Вода будет подниматься на реках бассейнов Прута и Сирета.
Детали: В ГСЧС рассказали, где в Украине возможны подтопления. Отмечается, что это связано с грядущими дождями, которые будут поливать нашу страну до конца недели.
Специалисты предрекают подъем уровня воды.
Информируется, что на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на до одного метра.
Впрочем, как прогнозируется, негативных последствий не ожидается.
Также в сообщении сказано: «На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер восточный 1-2 м/с. Температура воздуха минус 3 градуса. В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня».
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