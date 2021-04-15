Стали известны подробности исчезновения 2-летнего мальчика под Киевом. Ребенка нашли

Главное: Двухлетнего мальчика, который накануне пропал в Вышгородском районе Киевской области, нашли. В полиции рассказали подробности его исчезновения.

Детали: Под Киевом нашли 2-летнего Богдана Униченко, который накануне бесследно исчез со двора своего дома. Об этом в Facebook написал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Нашли мальчика. Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска. Спасибо всем», — написал он.

Причину пропажи мальчика рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

«Маленький Богданчик исчез неподалеку от дома между 13 и 16 часами дня 14 апреля. Отец решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок пошел вместе с ним. Но отец увидел это позже. Отец сказал, чтобы ребенок шел к дому, поскольку дом расположен возле леса. Ребенок развернулся и ушел. Родители пытались сами найти до 10 часов (вечера), но поиски были напрасными», — сообщили в полиции Киевщины.

В тему: Накануне, 14 апреля, в Вышгородском районе под Киевом в селе Раговка пропал 2-летний малыш. Сегодня к его поискам привлекли аэроразведку.