Стало известно, когда в ЕС введут цифровые паспорта вакцинации

Главное: Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе к июню этого года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Детали: В среду, 14 апреля, страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Важный шаг вперед: это приближает нас к цели — иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом», — написала она.
Также глава Еврокомиссии отметила, что паспорта вакцинации будут доступны для всех.
«Сертификат будет принят в ЕС и доступен для всех. Пока мы должны оставаться осторожными, но пора готовиться», — добавила она.
Также страны ЕС согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту, касающемуся создания в Евросоюзе цифровых СOVID-сертификатов.
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