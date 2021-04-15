Стало известно, когда в ЕС введут цифровые паспорта вакцинации

Главное: Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе к июню этого года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали: В среду, 14 апреля, страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Важный шаг вперед: это приближает нас к цели — иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом», — написала она.

Также глава Еврокомиссии отметила, что паспорта вакцинации будут доступны для всех.

«Сертификат будет принят в ЕС и доступен для всех. Пока мы должны оставаться осторожными, но пора готовиться», — добавила она.

Также страны ЕС согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту, касающемуся создания в Евросоюзе цифровых СOVID-сертификатов.

Important step forward: it brings us closer to our goal of having the certificate in place by June, to enable Europeans to travel safely this summer.



The certificate will be accepted across EU & available for everyone. For now we have to remain cautious but it’s time to prepare! https://t.co/H1E4Gd9Mlo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021

В тему: В Национальной академии наук Украины утверждают, что в стране уже пройден пик заболеваемости коронавирусом.