В Минобороны назвали пугающее число российских военных, которые скопились на границе с Украиной

Главное: Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, войска продолжают стягиваться.

Детали: Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

По его словам, Россия разместила вблизи Украины более 100 тысяч своих военнослужащих.

Как отметил Таран, северо-восточное направление до сих пор остается угрожающим, поскольку Россия продолжает перемещать туда свои подразделения с других регионов.

«Экспедиционное развертывание и общая мощность российских войск, которые сейчас сконцентрированы вдоль украинской границы, достигает 56 тактических групп батальонного уровня со 110 тысячами военнослужащих», — сказал он.

Министр добавил, что россияне усиливают свои боевые подразделения в Западном и Южном военных округах и разворачивают там передовое оперативное командование.

В тему: В Кремле объяснили стягивание своих войск к украинской границе.

В ОП дали неутешительный прогноз по численности российских войск у границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является вполне реальной угрозой. Но, по его словам, наша страна готова к этому.