В Минобороны назвали пугающее число российских военных, которые скопились на границе с Украиной

Главное: Россия стянула к украинской границе более 100 тысяч военных. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, войска продолжают стягиваться.
Детали: Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.
По его словам, Россия разместила вблизи Украины более 100 тысяч своих военнослужащих.
Как отметил Таран, северо-восточное направление до сих пор остается угрожающим, поскольку Россия продолжает перемещать туда свои подразделения с других регионов.
«Экспедиционное развертывание и общая мощность российских войск, которые сейчас сконцентрированы вдоль украинской границы, достигает 56 тактических групп батальонного уровня со 110 тысячами военнослужащих», — сказал он.
Министр добавил, что россияне усиливают свои боевые подразделения в Западном и Южном военных округах и разворачивают там передовое оперативное командование.
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