Украинцам напомнили, кого нельзя вакцинировать от коронавируса

Главное: В Минздраве напомнили, кого нельзя прививать от коронавируса. Прививку точно нельзя делать детям младше 18 лет.

Детали: В разгар кампании по вакцинации в Украине от коронавируса в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID. Об этом говорится в сборнике ответов вопросы о вакцинации против COVID-19, который составили при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Точно пока нельзя делать детям младше 18 лет.

Сообщается, что вакцинация противопоказана тем, у кого:

— аллергия на любой из компонентов вакцины

— была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины

— лихорадка (температура выше 38°C)

При этом простуда или насморк с температурой ниже 38°C не является преградой для вакцинации. Но не рекомендуется приглашать на вакцинацию людей с признаками простуды и высокой температурой, поскольку у них может быть COVID-19.

Также нельзя вакцинировать лиц младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.

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